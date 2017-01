Flamengo anuncia Conca como reforço para a temporada 2017

Flamengo anunciou na noite desta segunda-feira (2) o seu primeiro reforço de peso para a temporada 2017: Darío Conca. O meia argentino estava no Shanghai SIPG, da China, e chega ao clube carioca por empréstimo até 31 de dezembro de 2017.

De acordo com o site oficial do Flamento, o jogador se apresenta no próximo dia 11 de janeiro no Centro de Treinamento George Helal, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que Conca ficou conhecido no Brasil através de um dos maiores rivais do Flamengo, o Fluminense, clube que o tem (ou tinha) como ídolo.