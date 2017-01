Governo vai investir mais de um milhão na defesa agropecuária

O ano de 2017 começou com uma ótima notícia para a defesa animal e vegetal no Estado do Acre. Nesta terça-feira, 2, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou o repasse de 1, 1 milhão de reais ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).

O recurso será investido no apoio à reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de defesa agropecuária.

Parte do montante será destinado à aquisição de equipamentos como dez aparelhos de GPS portáteis, 125 itens de laboratório e inquéritos sorológicos, computadores, dois barcos e dois motores, além de motocicleta, quadriciclo e três veículos, sendo dois camionetes.

O diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiroz, visitou a superintendência do Mapa no Acre, acompanhado do presidente do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária (Fundepec), Alcides Teixeira.

“Apesar de toda a dificuldade financeira que tivemos no ano passado, conseguimos desenvolver as ações do Idaf. Nas duas campanhas de vacinação contra a aftosa de 2016 conseguimos um recorde de animais imunizados e o reconhecimento como zona livre da peste suína clássica. Com esse recurso, vai ser possível fortalecer ainda mais as ações de defesa animal e vegetal no Acre”, disse Queiroz.

A liberação do recurso também agradou o setor produtivo, representado pelo Fundepec. “Esse tipo de parceria é muito importante para todo mundo que trabalha no setor da produção. Ficamos felizes porque sabemos o quanto o recurso vai ajudar nas ações do Idaf”, declara Alcides Teixeira.

Recurso vai financiar capacitação na área animal e vegetal

Além da aquisição de veículos e equipamentos, o convênio com o Mapa vai financiar a capacitação dos profissionais do Idaf por meio de cursos e palestras, além do reforço na fiscalização de trânsito animal e vegetal, vigilância em propriedades consideradas de risco, fiscalização de eventos agropecuários, atualização cadastral de propriedades e produtores rurais e levantamento de detecção, delimitação e monitoramentos das doenças que atacam as principais culturas agrícolas no estado.

Luziel Carvalho, superintende do Mapa no Acre, destaca a parceria entre governos federal e estadual. “Falar de recursos nessa crise não é fácil. Nós nos empenhamos, junto com o Idaf, para liberar esse recurso que vai ser utilizada na defesa agropecuária do Acre”.