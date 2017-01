Estradas brasileiras têm 225 mortes nas festas de fim de ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 225 mortes em 2.769 acidentes de trânsito ocorridos no período de festas de fim de ano, entre 23 de dezembro e 1º de janeiro. Os casos ocorreram nas rodovias federais em todo o país. Ao todo, foram 2.868 feridos.

De acordo com o jornal O Globo, a média foi de 22,5 mortes por dia, número menor em relação ao Natal e o Ano Novo de 2015 (média de 25 mortes por dia).

Nas fiscalizações, a PRF realizou 77.489 autos de infração, com 176.8 mil veículos fiscalizados. O órgão informou ainda que 223 pessoas foram detidas ao serem flagradas no teste do bafômetro.