Venda de veículos cai mais de 20% em 2016 no Brasil

A venda de veículos no Brasil caiu 20,2% em 2016 em comparação com o ano passado. De acordo com matéria do jornal Folha de S. Paulo, o setor registrou os mesmos números de 2006 e 2007.

O jornal verificou que 2,05 milhões de veículos novos, incluindo carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões, foram licenciados em 2016.

No entanto, no mês de dezembro as vendas ultrapassaram 200 mil unidades, que foi o maior número registrado no ano.

A associação nacional das montadoras, Anfavea, está otimista em relação a 2017. A entidade estima alta em torno de 6%.

A montadora chinesa Chery, por outro lado, não está muito esperançosa. Há dois anos, a empresa investiu R$ 1,2 bilhão para fabricar veículos no Brasil, mas já teve que interromper a produção diversas vezes e afastar os seus funcionários temporariamente no chamado regime de “lay-off”. As linhas de montagem, que estiveram paradas nos últimos seis meses, retornam nesta semana.