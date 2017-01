Detran e movimento de motociclistas firmam parceria

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) se reuniu com representantes de moto clubes e empresários do ramo de motociclismo na tarde de segunda-feira, 2, para ajustar parceria.

Durante a reunião, os participantes se colocaram à disposição para colaborar com as campanhas voltadas para os motociclistas, bem como solicitaram explicações sobre como o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trata os moto passeios, com o intuito de que, ao realizar tais atividades, os grupos não coloquem a segurança do trânsito em risco.

“Queremos somar na missão de tornar o trânsito mais seguro, não só na promoção e divulgação de campanhas, mas também participando da construção dessas campanhas”, destacou um dos representantes do grupo de motociclistas, Cassiano Marques.

O grupo propôs ainda a criação de zonas de estacionamentos específicas para motociclistas e o estudo da viabilidade da criação de “bolsões” para motos, que são espaços determinados entre a faixa de pedestre e a faixa dos carros, que separam bicicletas e motos dos demais veículos, para dar mais segurança e fluidez ao trânsito.

“O Detran abraça esse movimento e essa parceria, que será importante para que durante este ano alcancemos mais pessoas e consigamos influenciá-las a ter comportamentos corretos e seguros no trânsito”, destacou o diretor-geral do Detran, Pedro Longo.