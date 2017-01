Brasileia: Homem é preso portando arma de fogo em bar

Policiais do 10° Batalhão de Polícia Militar (10°), localizado no município de Brasileia, aprenderam no início da tarde desta segunda-feira, 2 de janeiro, um revólver calibre 32, em um bar no bairro Eldorado.

De acordo com os militares, a guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a ocorrência em que o autor identificado como Eurico Silva da Conceição, 41 anos, estava portando um revólver. Após a abordagem nada de ilícito foi encontrado, todavia um policial militar que estava na localidade, avisou que o autor havia entregado um objeto ao garçom Francisco das Chagas Silva Gomes, 43 anos. Ainda segundo a guarnição, o atendente quis ajudar o cliente, dizendo que ele havia entregue um pacote contendo apenas cigarro. Mas os policiais conseguiram localizar a arma de fogo e deram voz de prisão para a dupla e os encaminharam para Delegacia Geral do município para eles responderam pelos atos.