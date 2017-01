É sempre um dia de festa quando novas casas são entregues na Cidade do Povo. E não foi diferente nesta terça-feira, 3, quando o governador Tião Viana entregou mais 128 unidades habitacionais para famílias de baixa renda que moravam em áreas de risco a custo zero pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV), um projeto iniciado com os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

Com a entrega, Tião Viana chega à notável marca de 12.300 casas construídas e entregues durante sua gestão, sendo 3.131 só na Cidade do Povo, um universo de mais de 50 mil pessoas beneficiadas em Rio Branco, nessa que foi a maior entrega de casas já realizada por um governo do Acre.

“Estamos alcançando este número desde 2011, quando assumi, e isso significa muito. Hoje são mais 500 pessoas que ganham sua casa aqui na Cidade do Povo, um lugar onde já temos escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, UPA [Unidade de Pronto Atendimento], unidade policial, centros de cultura, creches e mercados. É um conceito de urbanização que mudou definitivamente a história habitacional do Acre”, disse o governador, ao garantir a entrega de mais 232 casas nos próximos meses, também a custo zero.

Alagação nunca mais

As casas entregues são padronizadas em 82 metros quadrados de área, possuindo sala de estar, cozinha, área de serviço e dois quartos, além de banheiro com aquecimento a energia solar. Cada uma foi orçada em cerca de R$ 62 mil.

A entrega é um momento de realização para famílias que moravam em áreas atingidas pelas cheias do Rio Acre, como Maria das Dores Sales, de 59 anos, moradora da Cidade Nova, que agora se prepara para viver na Cidade do Povo com a filha após ser sorteada.

“É um sentimento de muita alegria. Esperei muitos anos por este dia, que hoje finalmente chegou. Agradeço a Deus, ao nosso governador, ao prefeito e a todos que trabalharam para acontecer isso. Tenho 32 anos morando no mesmo lugar, passando por todas as alagações, e agora estou recebendo minha casa. Só tenho a agradecer.”

Já a moradora do Taquari Maria Ozenilda Marques se prepara para mudar com as filhas para a casa onde seis pessoas morarão. Além do novo lar, ela foi sorteada numa loja de móveis e mobiliou toda sua casa.

“É só gratidão o que sinto aqui. Há cinco anos eu já esperava. Pessoas diziam que eu não ia ganhar, mas eu acreditava que ia ganhar minha casa, sim, no tempo certo de Deus. Lá no Taquari, nós passamos por todas as alagações. Meu ‘esconderijo’ foi lá na Expoacre quatro vezes, e agora nunca mais”, disse, sorridente.

Estrutura única

Para dar continuidade à implantação dos equipamentos públicos prioritários na Cidade do Povo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop), assinou a ordem de serviço para a construção de um Centro de Referência e Assistência Social (Cras), duas creches, uma delegacia, três escolas e mais 12 praças no bairro para este ano.

O governador Tião Viana ainda anunciou que em breve a Escola de Gastronomia também funcionará na região, e a primeira escola militar do Acre também será na Cidade do Povo.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, reforçou seu compromisso de parceria junto com o governo do Estado pelo bairro. “O governador Tião Viana é aquele que acreditou nesse projeto e tem trazido tudo de melhor para cá. Queremos que a Cidade do Povo se torne uma grande família, pois, com toda a crise que estamos passando, ainda assim começamos o ano entregando casas novas, e isso enche nossos corações de esperança.”

Para o vice-presidente do Senado, senador Jorge Viana, o reconhecimento é necessário. “Muita gente trabalhou para chegarmos até aqui hoje. O governador Tião Viana está escrevendo seu nome na história. Ele criou este projeto para aqueles que viram suas casas serem invadidas pelo Rio Acre. Esse programa agora está parado pelo governo federal. Isso é triste. Mas eu cumprimento o Tião por todos os esforços que ele ainda tem feito aqui.”