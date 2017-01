Luana Campos determina que Hildebrando volte para o regime fechado

A juíza da Vara de execuções Penais, Luana Campos, determinou que o ex-coronel da Polícia Militar, Hildebrando Pascoal, retorne ao regime fechado. A decisão, de caráter provisório, foi tomada a pedido do Ministério Público Estadual (MPE) alegando que ele teria descumprido as regras do sistema semiaberto.

Segundo o documento encaminhado pelo promotor plantonista, Glaucio Ney Shiroma Oshiro, o ex-oficial se recusou em utilizar a tornozeleira eletrônica e teria abandonado o hospital sem ter alta médica e sem autorização judicial.

“Diante de alta hospitalar que ele próprio se deu, também por vontade própria se dirigiu à sua residência, desdenhando de quaisquer decisões judiciais que, para ele, são prescindíveis, não precisando de autorização judicial para cumprir “prisão” domiciliar, que, aliás, está sendo “cumprida” em qualquer monitoramento, seja ele eletrônico, seja por meio de fiscalização oficial de rotina”, escreveu o promotor.

Na decisão, Luana Campos recordou que não havia autorizado prisão domiciliar, pedido do advogado de defesa que havia sido negado, mas que voltou a repedir, quando a magistrada requereu por meio de laudo médico a permanência na Santa Casa.

Com o possível descumprimento das regras do regime semiaberto, a juíza da VEP considerou que Hildebrando teria cometido falta grave e determinou o retorno dele ao regime fechado, além de marcar uma audiência para que o ex-coronel explique o motivo do descumprimento da decisão judicial.

Luana Campos autorizou a progressão de regime no dia 5 de outubro e ainda permitiu a saída temporária em datas comemorativas.

No regime semiaberto, o apenado passa a sair para trabalhar durante o dia e retorna no final do dia para a prisão, sendo que ele ainda fica impedido de participar de festas e tomar bebidas alcoólicas, além de declarar os locais em que ele poderá estar, sendo que, o descumprimento de uma dessas regras, ele volta a cumprir pena em regime fechado.

