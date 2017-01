Coluna Bom Dia

Reunião

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Cezarinete Angelim, foi chamada com urgência para uma reunião amanhã, em Manaus, com outros presidentes de TJ’s do Norte, com a ministra Carmem Lúcia. Na pauta, uma avaliação geral do sistema prisional da região, para que não se repitam as tragédias como a do Amazonas.

Censo

A presidente do STF promete realizar um censo penitenciário ainda este ano, com apoio do IBGE e do Exército para avaliar a real situação dos presídios. Vai levar um susto maior ainda.

Facções

Finalmente, parece que o governo e o Judiciário estão entendendo que a guerra de facções não é um problema dos estados, mas nacional, que precisa de uma solução ampla. É prova da incompetência do Estado brasileiro de cuidar de seus presos.

De longe

Justiça seja feita, sem trocadilhos, mas a situação não é recente. No governo Dilma, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, não cuidou em nenhum momento do sistema penitenciário, que viveu à mingua. Com Temer, a coisa ainda piorou.

No Acre

No Acre, ainda no dia 2 de janeiro, governo e Judiciário se reuniram para avaliar a situação e traçar estratégias comuns. O temor é que a violência se espalhe novamente em toda a região Norte, o Acre incluído.

Só falta

Aliás, só falta isso nesse país, uma guerra entre o Estado e as facções. Não seria novidade. Isso acontece no México, na Guatemala e em El Salvador, as quadrilhas sentaram na mesa de negociação com representantes de igrejas e do governo para negociar uma trégua.

Briga

Por falar em guerra, há uma em andamento no Acre que não termina nunca: a dos partidos de oposição. As boas intenções demonstradas nas entrevistas dadas pelas lideranças à TRIBUNA no fim do ano, de unidade e interesses comuns, não duraram o primeiro dia do ano novo.

Rasteiras

São rasteiras sobre rasteiras. Ao mesmo tempo em que acusam o PSDB de compor com a Frente Popular na Câmara Municipal de Rio Branco, PMDB e PP passaram a perna no prefeito Gedeon, de Plácido de Castro e se uniram ao PT. Como cobrar coerência assim?

Rocha

Alvo de ataques pesados nas redes sociais – nem tanto pela ação de vereadores, mas para minar sua candidatura em 2018 – o deputado Rocha (PSDB), como é de seu estilo, respondeu atirando.

Infidelidade

Acusado de trair suas declarações de ser “oposição verdadeira” ao PT pela aliança na eleição da Mesa da Câmara de vereadores da Capital, cobrou a punição de deputados do PMDB, PSD e PP que votaram na condução de Ney Amorim à presidência da Assembleia.

E o dele?

Faltou dizer que o deputado Luiz Gonzaga, tucano de carteirinha, também votou favorável à recondução do presidente, aprovada de forma unânime.

Bobagem

Aliás, essa discussão é muito ruim. Nenhum deputado, vereador, senador é eleito para ser de situação ou oposição, mas para representar seus eleitores e fazer o melhor para a população.

Futuro

Mas, para o futuro, essa briga pode, mais uma vez, impedir a unidade da oposição no estado. Esse é o diferencial. A Frente Popular, em plena crise do PT no plano nacional, conseguiu reunir 15 partidos e vencer no primeiro turno a eleição municipal na Capital, que é onde importa. A oposição briga até no seu maior reduto, Cruzeiro do Sul.

Interlocutores

Outro problema grave é a questão dos interlocutores nessa disputa da oposição. Quem ataca o deputado Rocha, pelo menos agora, é a arraia miúda, os papagaios de pirata. Os caciques Flaviano, Gladson e Petecão estão de fora, só olhando.

Trabalho

O prefeito Marcus Alexandre mostra a diferença entre fazer e falar. Enquanto o prefeito de São Paulo, João Dória, posa de gari chique, simulando limpeza da cidade, aqui Marcus Alexandre e sua equipe trabalham mesmo no mutirão de limpeza contra a dengue. Questão de estilo e compromisso.

Shopping

E o Shopping Popular está mesmo saindo, já nas últimas ações de montagem de estruturas. É uma obra mais que necessária, para organizar o comércio popular. Uma obra que vai marcar a paisagem de Rio Branco.

Casa

E em meio a tanta notícia ruim para as classes mais pobres, o anúncio da entrega de mais 120 casas na Cidade do Povo é um alento e uma conquista do Estado. O Governo está de parabéns pela notícia. É o Temer não querer vir inaugurar a obra…

Sem pressa

Como faz barba, cabelo e bigode em Porto Walter, o prefeito Zezinho Barbary só tomou posse oficial para seu segundo mandato no dia dois. Faz diferença, não. Proporcionalmente o mais votado do Acre, ele segue em paz sua administração.

Sessões

Apesar de ter participado de sua posse, na data de 1º de janeiro, na Câmara Municipal de Epitaciolândia, por concessão judicial, o vereador Manoel Messias (PT) necessitará, ainda, formular requerimento próprio e juntar documento oficial constando a data, horário e o local das sessões para, após análise, saber se vai ou não poder participar das pautas ordinárias e extraordinárias da Casa.

Cautelares

O vereador Manoel Messias foi submetido a medidas cautelares genéricas pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido em dezembro de 2016. A decisão é do juiz Clóvis Lodi, titular da Vara Criminal da Comarca de Brasileia.

Só sábado

Ainda do Alto Acre, a Câmara Municipal de Brasileia somente vai conhecer sua Mesa Diretora no início da noite do próximo sábado, 7, durante a 1ª sessão extraordinária da Casa. Eleição da Nova Mesa Diretora, que norteará o biênio 2017/2018, segundo os dispositivos regimentais, ocorrerá em votação aberta.

Carnificina

Anistia Internacional divulgou nota cobrando a imediata investigação do massacre de Manaus e criticando a superlotação do presídio, que foi palco de quase 60 mortes. Segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, o complexo abrigava 1,2 mil detentos, embora tenha capacidade para apenas 454.

Tragédia anunciada

O mais interessante é que a superlotação e as péssimas condições do Complexo Anísio Jobim, assim como do sistema prisional do Amazonas como um todo, já tinham sido denunciados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

Centro

Santa Rosa do Purus passou a receber um serviço que é considerado relevante no contexto judiciário: a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) já está na cidade, fechando 2016 com presença em todos os municípios.

Rapidez

O Cejusc, segundo o TJ, possui uma dinâmica de funcionamento que garante rapidez à resolução de problemas, sem burocracia, antes mesmo deles se tornarem processos judiciais. A conferir se vai realmente mudar a vida da comunidade, que gasta horas, dias e meses de sua vida para resolver pequenos conflitos.

Resumo

Publicações nacionais fizeram um resumo das promessas dos prefeitos das capitais. Uma delas diz que o prefeito Marcus Alexandre prometeu muitas melhorias no transporte da cidade: criando transportes para a zona rural de Rio Branco, revitalizar e ampliar as áreas de ciclovias, construir o mercado São Francisco e o mercado do Benfica.

Avaliação

Mas, a avaliação entre as promessas e as realizações é amplamente positiva para o prefeito da Capital. Na verdade, ele superou as metas previstas em várias áreas e só não cumpriu integralmente seu planejamento porque a crise nacional fez minguar verbas e repasses.

Grana

Mas, agora, com os R$ 180 milhões em caixa, as principais ações ainda não realizadas serão completadas e ultrapassadas. Cotejando promessas e realizações, é um dos poucos prefeitos que sai no lucro.

Cidade

O governador Tião Viana ordenou contrapor os boatos de que a Cidade do Povo é um lugar perigoso para se morar. “A média de violência aqui é menor que a da cidade de Rio Branco”, disse o governador ao criticar a tentativa de impor o terror com base em mentiras.

Bom

O secretário de Obras também foi duro ao falar do assunto durante entrega de casas na Cidade do Povo: “podem acreditar: aqui é um bom lugar para se viver”, disse Nader.

Planejamento

Reuniões, reuniões e mais reuniões tem sido a rotina de Marcus Alexandre neste início de novo mandato. Não está fácil conviver com um Governo Federal que nada ou pouco faz pelo Acre. Só se reunindo, planejando, levando tudo no bico do lápis é que as coisas podem andar em tempos cruéis como os atuais.

Nas ruas

Isso não impede o prefeito de destinar boa parte do tempo para estar na rua, conforme sua promessa na posse.

De volta

A juíza Luana Campos, da Execução Penal, proferiu decisão mandando recolher de volta à prisão o ex-coronel e deputado Hildebrando Pascoal, que estava em casa, depois de ter alta do hospital.

Sem pedido

Diz a juíza que Hildebrando teria “se dado alta” do hospital e foi para sua residência sem a devida autorização e sem o monitoramento exigível pela Vara de Execuções.

Pedido

Segundo a juíza, o certo teria sido ele pedir, formalmente, a prisão domiciliar e não simplesmente tomar a decisão por sua própria vontade.