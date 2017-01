Membros de facção são presos com armas e drogas no bairro Vitória

Policiais militares do 5º Batalhão receberam uma denúncia anônima de que em uma casa na rua Arco-Íris teria homens com armas e drogas. Várias equipes foram deslocadas até a casa que fica a menos de 500 metros do 5º Batalhão.

Segundo o sargento que participou da ação, as equipes foram a pé até o local para não chamar a atenção dos bandidos e fizeram um cerco na casa, quando os bandidos perceberam a presença da polícia começaram a atirar contra os policiais, que revidaram mas ninguém foi ferido. Ao perceberem que não tinham como escapar, eles se renderam.

Os policiais começaram as fazer buscas nas quatro casas e acharam um rifle 44, uma escopeta 20 e outro rifle 22.

Foram presos: Mateus Pinheiro, André Cavalcante de Abreu, Jose Pereira Feitosa Júnior, Cleberson Nairton Lopes da Silva, André Araújo Lima.

Ainda foram encontrados maconha, pasta base de cocaína, balança de precisão, uma motoserra e relógios. Os cincos acusados foram presos e levados para Delegacia de Flagrantes.

Segundo os policiais, os cinco pertencem à facção denominada Comando Vermelho.

Selmo Melo