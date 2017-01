Turismo estrangeiro no Brasil cresce 4,8% e bate recorde em 2016

O número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil chegou a 6,6 milhões no ano passado. O número recorde representa crescimento de 4,8% em comparação ao registrado em 2015, de acordo com o Ministério do Turismo. As informações são do G1.

A pasta credita o aumento no fluxo de visitantes à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Rio de Janeiro. Os turistas movimentarem cerca de US$ 6,2 bilhões na economia do país, montanto 6,2% maior do que o verificado em 2015.

Mesmo com o recorde, o país segue com número de visitantes inferior aos de outros destinos turísticos pelo mundo. A França, que lidera o ranking a Organização Mundial do Turismo (OMT), foi visitada por 84,5 milhões de pessoas em 2015. Ainda assim, o Brasil está à frente de outros destino da América Latina.

Em 2015, a Argentina recebeu recebeu 5,7 milhões de turistas, de acordo com a OMT. No mesmo ano, o Chile teve 4,4 milhões e, o Peru, 3,2 milhões de visitantes vindos de outros países.