Na Capital, todos os presos beneficiados com saída temporária natalina retornaram ao presidio

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) informa que todos os presos que tiveram saída temporária natalina retornaram ao sistema penitenciário até a segunda-feira, 2. A juíza da Vara de Execução Penal (VEP) da Comarca de Rio Branco, Luana Campos liberou 39 reeducandos com o benefício na última semana de 2016.

Estes detentos eram do semiaberto e foram liberados da obrigatoriedade de retornar todas as noite para dormir na Unidade Prisional 4 (UP4), para passar as festas de fim de ano, com os familiares, a partir da noite do dia 24 de dezembro. Segundo a juíza, só ganharam o beneficio os reeducandos que tiveram um bom comportamento.

Dez pedidos de saída temporária foram indeferidos pela juíza, porque os detentos cometeram alguma infração. Presos que não compareceram a unidade prisional nos dias 5 e 6 de dezembro em decorrência da guerra das facções, mas que conquistaram o benefício de passar as festas de fim de ano, com a família, o prazo da saída foi reduzido para seis ou cinco dias.

No ano de 2015, 101 detentos do sistema prisional acreano tiveram o beneficio concedido e apenas um de Rio Branco não retornou ao presidio no período estabelecido. De acordo com Iapen, a dispensa natalina foi concedida no período de 24 de dezembro de 2015 a 1º de janeiro de 2016 para 89 reeducandos que cumpriam regime semiaberto em unidades prisionais de Rio Branco e 12 em Sena Madureira.

Quem não retorna fica com o status de foragido da polícia e o que atrasa tem que participar de audiência para justificar o atraso.

Tem direito à saída temporária o preso que cumpre pena em regime semiaberto, que até a data da saída tenha cumprido um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente. Tem que ter boa conduta carcerária, pois o juiz, antes de conceder a saída temporária, consulta os diretores do presídio.

O preso em saída temporária não pode frequentar bares, boates, embriagar-se, envolver-se em brigas, andar armado, ou praticar qualquer outro ato que seja falta grave, como, por exemplo, a prática de delitos.

O beneficio limita-se a sair do Presídio e recolher-se no domicílio de sua família, e dele sair somente para atividades indispensáveis, como para trabalhar, procurar atendimento médico etc.