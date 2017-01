Ronda Rousey recebe 45 dias de suspensão médica

Após ser atropelada pela brasileira Amanda Nunes no UFC 207, no último sábado, Ronda Rousey recebeu 45 dias de suspensão médica pela Comissão Atlética de Nevada. A norte-americana ainda ficará sem contato com os treinamentos por pelo menos 30 dias, por precaução.

Ronda Rousey foi massacrada pela brasileira em apenas 48 segundos. Com a vitória devastadora, Amanda Nunes manteve o cinturão do peso-galo do UFC. Após o revés, Ronda declarou que precisa ‘tomar algum tempo para refletir e pensar sobre o futuro’.

Outros dez atletas que participaram do UFC 207 também receberam suspensões médicas pela Comissão. Após perder o cinturão para Cody Garbrandt, Dominick Cruz foi suspenso por 45 dias, também sem entrar em contato com os treinos por 30 dias. Já Cody Garbrandt teve uma suspensão de um mês.

Os brasileiros Alex Cowboy e John Lineker ficarão mais tempo afastados, com suspensões de 180 dias cada um.

Veja a lista completa de suspensões médicas do UFC 207:

– Ronda Rousey: suspensa por 45 dias, sem contato com treinos por 30 dias por precaução;

- Cody Garbrandt: suspenso por 30 dias, sem contato com treinos por 21 dias por precaução;

- Dominick Cruz: suspenso por 45 dias, sem contato com treinos por 30 dias devido à laceração da sobrancelha esquerda;

– John Lineker: suspenso por 180 dias ou até que seu maxilar fraturado esteja recuperado e liberado por um médico; independentemente, suspenso por 30 dias, sem contato com treinos por 21 dias por precaução;

– Ray Borg: suspenso por 180 dias ou até que o seu tornozelo esquerdo esteja recuperado e liberado por um médico; independentemente, suspenso por 30 dias, sem contato com treinos por 21 dias por precaução;

– Louis Smolka: suspenso por 30 dias devido a lacerações perto dos olhos;

– Johny Hendricks: suspenso por 45 dias, sem contato com treinos por 30 dias devido à laceração do couro cabeludo;

– Marvin Vettori: suspenso por 21 dias, sem contato com treinos por 14 dias por precaução;

– Mike Pyle: suspenso por 60 dias, sem contato com treinos por 45 dias por precaução;

– Niko Price: suspenso por 180 dias ou até que seu dedo principal do pé direito esteja recuperado e liberado por um médico; independentemente, suspenso por 30 dias, sem contato com treinos por 21 dias por precaução;

- Alex Cowboy: suspenso por 180 dias ou até que o nariz quebrado esteja recuperado e liberado por um médico; independentemente, suspenso por 60 dias, sem contato com treinos por 45 dias por precaução.