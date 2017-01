Veja a lista de empresas menos seguras para voar

A organização Jet Airliner Crash Data Evaluation Center (Jadec) divulgou uma lista que avalia as 60 melhores companhias aéreas do mundo em questão de segurança. As informações são do Notícias ao Minuto.

As empresas brasileiras TAM e GOL estão entre as menos seguras para viajar e aparecem nas 52ª e 54ª posições no ranking, respectivamente.

A campeã de segurança pelo terceiro ano consecutivo, segundo o estudo, foi a companhia Cathay Pacific, de Hong Kong. A empresa não voa para o Brasil e possui frota de 147 aviões de passageiros e cargueiros.

Dentre as 12 empresas classificadas como as mais seguras, apenas cinco operam no Brasil: Qtar Airways, KLM, Emirates, Etihad Airways e Lufthansa.

Veja as 10 mais seguras em 2016:

1. Cathay Pacific (Hong Kong)

2. Air New Zealand (Nova Zelândia)

3. Hainan Airlines (China)

4. Qatar Airways (Catar)

5. KLM (Holanda)

6. Eva Air (Taiwan)

7. Emirates (Emirados Árabes Unidos)

8. Etihad Airways (Emirados Árabes Unidos)

9. Qantas (Austrália)

10. Japan Airlines (Japão)