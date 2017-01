Dupla de “fantasmas” invade e furta prefeitura

Na madrugada do último sábado (31), uma dupla vestida com lençóis brancos furtou o computador do gabinete do prefeito da cidade de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Além do computador também foi furtada uma impressora que ficava em uma sala de apoio da Prefeitura.

Toda a ação dos criminosos foram registradas por câmeras de monitoramento das unidades. No entanto, por causa da posição em que a câmera estava posicionada não foi possível gravar o momento que eles retiraram o computador da sala do prefeito.

Foi possível identificar nas imagens a dupla “forçando” uma porta e logo em seguida entrando no local. Pouco tempo depois a dupla sai do local já com a impressora em mãos.

A Polícia Civil informou que já tem pistas dos suspeitos. Os policiais também informaram que acreditam que a os criminosos possuíam as chaves do local, mas que simularam o arrombamento para tentar desviar a atenção das investigações.

(Com informações do Diário de Goiás)