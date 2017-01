Tião Viana e Alan Rick comemoram habilitação da nefrologia no Hospital do Juruá

O ano de 2017 começa com uma grande conquista para a saúde pública de Cruzeiro do Sul: a habilitação do tratamento de hemodiálise no Hospital Regional do Juruá, custeado a partir de agora pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por intermédio do Ministério da Saúde.

A ação é resultado de um trabalho decisivo do governo do Estado com a parceria do deputado federal Alan Rick, que comemorou a resolução do governo federal junto ao governador Tião Viana nesta terça-feira, 3.

O serviço de nefrologia existe em Cruzeiro do Sul e atende toda a região do Juruá há dois anos, num esforço do governador Tião Viana.

Os gastos estavam sendo cobertos pelo governo do Estado. Com a decisão, o Acre passará a economizar R$ 2,4 milhões por ano. A portaria da resolução já foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

“Foi uma luta muito grande desenvolvida em Brasília junto ao Ministério da Saúde. Quando o governador nos pediu esse empenho, nós abraçamos essa causa e fizemos várias visitas ao ministro Ricardo Barros e sua equipe. Então, no último dia 26, ele assinou a portaria que habilita a nefrologia do Juruá. O governo do Estado tira esse peso dos ombros, e a partir de agora estaremos com esse financiamento vindo do Ministério da Saúde”, conta o deputado Alan Rick.

Outros investimentos na saúde

Além da conquista para a região do Juruá, Alan Rick também tem feito parcerias junto ao governo do Estado para a realização de obras nos hospitais de Acrelândia e Sena Madureira, destinando parte de suas emendas.

“Iremos reconstruir esses dois grandes hospitais com nossas emendas – Acrelândia, com R$ 2,5 milhões, e o de Sena Madureira, com R$ 4 milhões, já que é um hospital polo”, ressalta Alan Rick.

No esforço também pela recuperação de dependentes químicos, o deputado também está destinando recursos para que a Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades) possa adquirir equipamentos, principalmente novos veículos.