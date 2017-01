Marcus Alexandre acompanha obras de infraestrutura no bairro Conquista

Nesta terça- feira, 3, o prefeito Marcus Alexandre chegou cedo ao bairro Conquista para acompanhar obras de infraestrutura na Rua Antônio Pinheiro, no Jardim América.

Acompanhado pelo secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho, pelo diretor técnico da EMURB José Carlos Fernandes, pelo coordenador técnico do DEPASA, Nier Pinheiro, e equipe da empresa responsável pela execução da obras, Marcus Alexandre percorreu a rua e verificou a execução dos serviços. Durante a visita foi constatada necessidade melhorar a drenagem do local. Sob a Rua Antônio Pinheiro passa um igarapé que nasce na rua José Maria Rios e tem cerca de um quilômetro de extensão.

Com o objetivo de evitar o transbordamento do igarapé e pontos de alagamento na via pública, Marcus Alexandre designou que seja feita a limpeza do canal e reforço do sistema de drenagem com mais 100 tubos de 40 cm diâmetros. O trabalho inicia na próxima semana. “Essa é uma obra importante que já está em fase final. No período de inverno é importante acompanhar as obras para poder corrigir o que é necessário, principalmente no que refere à drenagem”.

Janete Souza Alves, moradora do local há seis anos, destacou a disponibilidade do prefeito em solucionar os problemas da cidade. “Por causa do canal chegamos a ter problemas de alagamento aqui. Mas quando o prefeito diz que vem, ele vem. E prometeu, chegou cedinho, às seis da manhã. Estamos satisfeitos, e quando o trabalho estiver concluído a gente faz questão de comemorar com um café da manhã”, declarou.

A Antônio Pinheiro é uma das 10 ruas do bairro Conquista contempladas pelo projeto de infraestrutura viabilizado com recursos do Programa Ruas do Povo executado pelo DEPASA em parceria com a Prefeitura, por meio da EMURB. Além de drenagem, a execução do projeto inclui esgotamento, construção de rede água, meio fio, calçadas dentro dos padrões de acessibilidade e pavimentação com tijolos.