Corpo de jovem que morreu ao tentar salvar família é encontrado por Bombeiros

Homens do Corpo de Bombeiros do Acre encontraram na manhã desta quarta-feira (4) o corpo do jovem Michel Júnior Pinheiro de Souza, 24 anos, que morreu após tentar salvar moradores que se afogavam nas águas do Igarapé Redenção, na Estrada do Panorama, em Rio Branco.

As buscavam seguiam pelo terceiro dia quando o corpo foi encontrado preso a uma pedra próximo ao local do afogamento. Homens do Corpo de Bombeiros retiraram o corpo da água e aguardam a chegada do Instituto Médico Legal para os procedimentos de rotina.

Michel se afogou após salvar cinco pessoas que caíram de uma embarcação enquanto tentavam atravessar o igarapé. Com informações Folha do Acre.