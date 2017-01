Sai a escala do Plantão Judiciário de 1º e 2º Graus para o mês de janeiro; confira

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou as Escalas de Plantão do 1º e 2º Graus para este mês de janeiro. No âmbito do 2º Grau (onde atuam os desembargadores), conforme a Portaria 02/2017, assinada pela presidente em exercício, desembargadora Eva Evangelista, o período dos plantões é de 7 de janeiro a 6 de fevereiro de 2017.

O Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos urgentes, como habeas corpus e mandados de segurança, em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista.

Plantonistas do 2º Grau

Telefone para contato: (68) 99984-6167

Audiências de apresentação de pessoas presas

Já em relação ao 1º Grau (onde atuam os juízes), a diretora do Foro da Comarca de Rio Branco, em exercício, juíza de Direito Maha Manasfi, publicou a Portaria 01/2017, estabelecendo a escala de rodízio dos juízes e respectivas unidades criminais responsáveis pela realização das audiências de apresentação de pessoa, no mês de janeiro de 2017, destinadas à análise das prisões em flagrante.

Plantonistas do 1º Grau

Plantão Judiciário

As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores, somente poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal, por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do magistrado.

Plantão do Peticionamento Eletrônico

Com o objetivo de auxiliar advogados públicos e privados no ajuizamento virtual de peças processuais, o Tribunal de Justiça do Acre garante suporte e atendimento relacionado ao Peticionamento Eletrônico.

O número para contato nesse plantão é (68) 99989-1661. Com informações da Gerência de Comunicação do TJAC.