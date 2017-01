Fast food só de peixes abre restaurante no Mercado do Bosque

No final do ano passado, o “fish fillet” ou filetador de peixe Luciano Santiago encontrou-se com o prefeito Marcus Alexandre durante visita ao Mercado do Bosque. Na breve conversa, o prefeito considerou interessante a ideia de Santiago em instalar um fast food só de peixes – um sonho de cinco anos, contou o filetador, que nessa época trabalhava para a Peixes da Amazônia S/A, uma das maiores empresas da região Norte no ramo de produção e beneficiamento do pescado.

Decorridos menos de dois meses, Luciano Santiago comemora os investimentos que chegam a R$60 mil e a imediata contratação de seis pessoas para tocar o Tambaqui & Cia Fast Food, uma proposta genuína, sem precedentes na região, pois só serve peixe – e é de todo jeito: na moqueca, caldeirada, frito, em churrasco… Tudo por preços que variam de R$15 a R$25 por prato.

Nestes primeiros dias de funcionamento, Luciano diz estar surpreso com o movimento. Para que o negócio vingue é vital que se venda 30 pratos ao dia. Mas, em menos de uma semana de funcionamento, a média tem sido de 35 pratos diários. A Tambaqui & Cia Fast Food funciona de segunda a sábado, das 10h às 23h, sem interrupções, e nestes próximos dias trabalhará verdadeiramente no sistema fast food, aquele em que o cliente paga, recebe uma senha e, rapidamente, é servido, após aguardar ter o pedido chamado em um painel eletrônico.

Fast food significa “comida rápida” em inglês. É um tipo de comida, geralmente lanches, para pessoas que não dispõem de muito tempo para fazerem as suas refeições, e optam por alimentos fast food, pois são preparados e servidos em um curto espaço de tempo. Alguns exemplos de comidas de fast food são sanduíches, pizzas, batatas fritas, pastéis e outros – no caso, o inovador pescado de peixes da Bacia Amazônica. A promessa é de incluir até carne de arraia no cardápio.

Algumas pessoas são contra os restaurantes de fast food porque grande parte dos alimentos vendidos não é saudável. Mas, este não é o caso do pescado servido pela Tambaqui & Cia Fast Food: a elaboração dos pratos partiu do princípio de que Luciano Santiago não podia comer determinados tipos de comida, algo com sódio fora dos parâmetros, muita gordura… “Fiz os pratos pensando primeiro na saúde”, conta o empreendedor que antes de trabalhar para a empresa Peixes da Amazônia havia criado o hoje famoso açaí cremoso. Santiago foi dono da rede de lanchonetes Saudelíciais, famosa por essa iguaria.

Esse preparado, inédito na época, rendeu-lhe o Prêmio SEBRAE Comenda do Mérito Empreendedor, que ele se orgulha de citar. Um dia, decidiu visitar o Mercado do Bosque depois da revitalização realizada pelo prefeito Marcus Alexandre e viu limpeza, beleza estética, segurança e vida nova -“um lugar perfeito para o negócio que eu queria montar”, observou Santiago. A ideia de fast food faz parte da proposta de Marcus Alexandre para os mercados, algo que afirma o conceito de praça de alimentação.

No cardápio, Baixaria de carne moída de peixe

Na Peixes da Amazônia, onde coordenou os processos de cortes, Luciano Santiago acabou aprendendo muito mais sobre a arte da filetagem. E conheceu melhor o pescado – tanto que desenvolveu 18 cortes só para o tambaqui, espécie que empresta o nome para o restaurante: costelinha à palito; vertrecha; lombo cassame; borboleta; banda; kit caldeirada; picadinho, moído; espetinho; churrasco e carré.

Uma filetagem inovadora demandou pratos revolucionários, como a Baixaria com carne moída de peixe. Isso mesmo, a velha Baixaria, uma criação do Mercado do Bosque, agora pode ser degustada também com carne de peixe.

No cardápio há também salgadinhos de carne de peixe moída, além de pacu frito à moda acreana, lombo de pirarucu grelhado e muitos outros. Aos domingos, a Tambaqui & Cia Fast Food funciona só no horário do almoço. Vale à pena conferir.