Conclusão da Hidrelétrica Santo Antônio trará maior confiabilidade ao Sistema Acre-Rondônia

A Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho (RO), está completamente concluída. O empreendimento tem capacidade para fornecer energia elétrica suficiente para abastecer cerca de seis milhões de habitantes.

Além de fornecer eletricidade para o Sistema Interligado Nacional, as últimas seis máquinas da UHE Santo Antônio são conectadas diretamente no setor de 230 kV da SE Porto Velho, trazendo maior confiabilidade ao Sistema Acre-Rondônia.

Na última sexta-feira, 3, a usina obteve a liberação comercial de suas últimas unidades geradoras. O funcionamento dessas últimas máquinas foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), liberando as unidades geradoras 45 a 50 com 417,54 MW adicionados ao Sistema Elétrico Brasileiro. A medida consta no Despacho ANEEL nº 4/2017, publicada no Diário Oficial da União.

A usina faz parte do complexo de geração do Rio Madeira, em Porto Velho (RO), junto à Usina Hidrelétrica Jirau, e teve sua energia vendida nos Leilões A-3/2014 e A-5/2007, realizados respectivamente em 6 de junho de 2014 e 10 de dezembro de 2007, dos quais a Santo Antônio Energia S.A. sagrou-se vencedora. O empreendimento possui em seu projeto 50 turbinas do tipo bulbo, totalizando 3.568,3 megawatts de capacidade instalada.