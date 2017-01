Governo lança ação de combate à criminalidade em Xapuri nesta quarta

Em reunião com o Sistema Integrado de Segurança Pública na Casa Civil, na segunda-feira, 2, o governador Tião Viana, juntamente com o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, anunciou o lançamento de uma grande ação policial de combate à criminalidade em Xapuri. O ato oficial deve ocorrer nesta quarta-feira, 4.

Farias explicou que o objetivo da ação é fortalecer a Segurança Pública aumentando a efetividade policial, ao passo que promove mudanças do ponto de vista da filosofia de policiamento.

“Essa mudança de filosofia faz com se tenha em Xapuri um local que a gente planeja tratar como um laboratório para esvaziar a violência e a criminalidade naquele local”, explicou o gestor.

O projeto policial conta com a intervenção de todo o Sistema Integrado. Estiveram presentesà reunião representantes da Polícia Militar do Acre (PMAC), da Polícia Civil, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), do Instituto Socioeducativo (ISE), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Além dos R$ 44 milhões que o governo conseguiu assegurar este ano para o Fundo Penitenciário, Farias destacou que a Segurança Pública possui também R$ 70 milhões garantidos para fazer o enfrentamento em 2017, e Xapuri está incluso no planejamento.

“É um local que a gente vai garantir uma atenção especial para haver uma ação mais efetiva das forças de segurança pública. Vamos iniciar um trabalho laboratorial para que se tenha no futuro a tradução daquele local para outros locais do Acre”, concluiu o secretário.