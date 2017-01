Prefeitura constrói passarela provisória no Panorama para garantir trafegabilidade dos moradores

O prefeito Marcus Alexandre vistoriou nesta quarta-feira, 04, a qualidade da passarela construída sobre o Igarapé Redenção, na região do Panorama, para garantir a travessia de pedestres em segurança, e também a da cabeceira da ponte, que é refeita com vão maior. Um desvio que havia no local e a cabeceira da ponte em obras foram levados pelas águas durante uma enxurrada no dia 1º de janeiro, quando choveu em quatro horas, 62 milímetros de água, volume esperado para sete dias de janeiro.

A cabeceira da ponte havia cedido e o desvio servia de travessia desde o final do ano passado. Agora, explica o prefeito, a ponte, que tinha cerca de 50 metros, terá 60 metros de comprimento. “Essa área é instável e o igarapé sempre tem enxurradas, o que ocasionou todo o problema. A ponte deverá ficar pronta até o final do mês. Enquanto isso, a passarela será utilizada para garantir que os moradores cheguem aos seus locais de trabalho com segurança”, destacou o prefeito.

Desde que houve a enxurrada, no domingo, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e da secretaria Municipal de Obras estão no local, auxiliando os moradores e providenciando as medidas necessárias, como o isolamento da área e a travessia dos moradores em barcos (antes da construção da passarela).

A região do Panorama, que é muito habitada, é conhecida por sua grande produção de peixes, além de hortaliças, goma de tapioca e bolos.