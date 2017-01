Mulher é esfaqueada diversas vezes pelo ex-marido no bairro 15

Mulher é esfaqueada diversas vezes pelo ex-cônjuge e é levada ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso ocorreu por volta das 11 horas de quarta-feira, 4, no Bairro Quinze, em uma casa em uma travessa com a Rua Júlio Camilo de Oliveira, nas proximidades do Arara’s Restaurante.

A vítima identificada como Lucinete Silva, 23, estava em casa com os dois filhos quando foi surpreendida pelo ex-marido, que arrombou a porta e a esfaqueou diversas vezes nas costas e nos cotovelos. Em uma tentativa de fuga, Silva acabou indo parar na casa da vizinha.

A situação da vítima é grave, de acordo com o enfermeiro Patrício, do Samu. No entanto, ele acredita que após uma reposição de sangue e um período de repouso no hospital ela tenha alta. Os golpes do cotovelo, de acordo com o enfermeiro foram ocasionados na tentativa de defesa de Lucinete.

O agressor se evadiu do local, e a Polícia Militar do 2ª Batalhão está em busca de realizar a prisão do suspeito. Os indícios apontam para um crime passional, que foi ocasionado por ciúmes, após o fim do relacionamento.

Natan Peres/Selmo Melo