No Acre, decisões judiciais referentes ao direito à saúde exigem parecer técnico

Devido ao aumento das demandas judiciais referentes ao direito à saúde, com severo impacto sobre o orçamento público, e ao fato de que a judicialização da saúde envolve questões de alta complexidade, exigindo maior qualificação nas decisões judiciais, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Cezarinete Angelim, instituiu, por meio de portaria, no âmbito do Poder Judiciário acreano, o Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (NAT-Jus).

O documento, publicado na edição desta quinta-feira, 5, do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), assevera que em todas as ações judiciais distribuídas perante o Poder Judiciário estadual, em que se demande prestações de saúde em face do Sistema Único de Saúde (SUS), deverá haver parecer técnico do NAT-Jus.

Conforme a portaria, recebida a solicitação de parecer técnico, o magistrado coordenador determinará a distribuição imediata do pedido a um dos técnicos, verificando a matéria e volume afeto a cada profissional de saúde, salvo os períodos de plantão, em que a ação será remetida ao profissional plantonista.

Dessa forma, segundo o documento, o técnico do NAT-Jus terá prazo de três dias úteis para emitir o parecer, salvo os casos que forem sinalizados como urgentes pelo próprio solicitante ou verificados como risco à vida do paciente, os quais deverão ser atendidos em, no máximo, 48 horas e encaminhados por meio preferencialmente eletrônico.

Sempre que solicitado pelos magistrados, o NAT-Jus deverá viabilizar a tentativa de conciliação entre as partes, que se realizará no CEJUSC-2º Grau, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre ou nos CEJUSCS instalados nas comarcas do interior.

Entenda o NAT-Jus

De acordo com o que foi estabelecido pelo Termo de Cooperação Técnica firmado em 2012 entre o Estado do Acre e o Tribunal de Justiça do Estado, o Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (NAT-Jus) é um serviço de natureza consultiva disponibilizado aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

O objetivo, segundo a portaria do TJAC, é fornecer subsídios técnicos nas demandas e procedimentos que envolvam a prestação de serviços públicos de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidades de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

Composição

Em seu artigo 3º, a portaria estabelece que o NAT-Jus será coordenado por um magistrado e composto por técnicos da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESACRE), com experiência em gestão do Sistema Único de Saúde e funcionará junto à Secretaria de apoio aos órgãos julgadores e administrativos.

O documento impõe que, aos profissionais designados para composição do NAT-Jus, é vedado ter relação de qualquer natureza (rendimentos pecuniários de qualquer espécie, prêmios, presentes e assemelhados) com indústria farmacêutica, laboratórios e com o profissional prescritor que possa vir a configurar conflito de interesses. Essa vedação, de acordo com a portaria, se estende aos cônjuges, parentes colaterais, ascendentes ou descendentes de primeiro grau.