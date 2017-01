Ministério Agricultura repassa R$1,1 milhão para Idaf

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Acre, fez esta semana o repasse de R$1,1 milhão para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). A parceria é fruto do convênio 835506/2016.

O superintendente do Ministério da Agricultura no Acre, Luziel Carvalho, diz que é possível avançar em buscar de um Acre mais produtivo. “No dia que os órgãos e entidades se unirem em prol de um mesmo objetivo, independentemente das questões políticas, o setor agropecuário no Acre poderá crescer e se desenvolver”, diz.

O superintendente enfatizou a importância e o empenho do Senador Gladson Cameli em sempre ter colocado seu mandato a disposição do Ministério do Agricultura no Acre.

Carvalho explicou ainda que apesar da crise que o Brasil inteiro vive, a liberação desses recursos só foi possível graças ao empenho do Ministro Blairo Maggi, do Secretário de Defesa Agropecuária, Luís Rangel, como também do presidente Michel Temer. “Essa dedicação em favor do nosso Acre é uma grande prova de que o Acre é prioridade do atual governo”, finalizou.