Amac tem novo coordenador-executivo

O presidente da Associação dos Municipíos do Acre Marcus Alexandre, que também é prefeito de Rio Branco, nomeou o servidor de carreira Marcos Patrick como coordenador-exevutivo da Amac no período de 2 a 31 de janeiro, quando então poderá ser substituído por outra pessoa. O cargo vinha sendo ocupado por Stênio Melo, uma indicação do Partido Verde. A nomeação de Marcus está publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 4.

A Amac vive clima de eleições para escolha do novo presidente. Estão na disputa os prefeitos Marcus Alexandre, que há quatro anos ocupa a função, e Ilderlei Cordeiro, de Cruzeiro do Sul, que luta pelo cargo a partir de uma composição oposicionista e interiorana. As eleições ocorrerão dia 27 de janeiro. Todos os 22 prefeitos que estiverem em dia com a Amac poderão votar.