Centros de Atendimento e sistemas de internet da Prefeitura não funcionam nesta sexta-feira, 6

Os Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs) localizados na Central de Serviços Públicos (OCA), nos bairros da Estação Experimental e Sobral e na Rodoviária Internacional de Rio Branco não funcionarão nesta sexta-feira, 06, para a instalação do módulo de recursos humanos na plataforma de dados da Prefeitura de Rio Branco. Com isso, todos os demais serviços de internet que dependem do sistema WebPúblico não estarão disponíveis a partir das 19 horas de quinta-feira, 05.

Os CACs estarão de portas fechadas e os demais órgãos só poderão atender a demandas envolvendo documentos impressos. Fora o portal principal da Prefeitura, todos os demais serviços estarão off-line.

O Departamento de Tecnologia da Informação e Modernização da Gestão (DTIMG) da Prefeitura de Rio Branco estará fazendo a migração das informações, conversão de dados e validação ao longo da noite de quinta-feira e durante todo o dia de sexta-feira para que na segunda-feira, 09, tudo esteja normalizado.

“Estamos modernizando a gestão com a implantação do módulo de RH. Por ele, toda a vida funcional do servidor passa a ser gerenciado em um único local”, explicou Mafran Oliveira, diretor do DTIMG.