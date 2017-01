CGU fiscaliza municípios em todos os estados do país! Confira os resultados 

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou o resultado do 3º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos. Foram analisados R$ 1,5 bilhão dos transferidos pela União a 67 prefeituras municipais.

Durante o trabalho, três ações do Governo Federal foram fiscalizadas em todas as prefeituras: incentivo financeiro para Vigilância em Saúde, com foco no combate ao mosquito Aedes aegypti; o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); e o Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate).

