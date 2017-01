Presidente da Assembleia Legislativa Ney Amorim reafirma parceria com MPAC

Na tarde de terça-feira, 4, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ney Amorim, foi recebido na sede da Procuradoria Geral de Justiça, ocasião em que reuniu-se com o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

O encontro teve a presença do secretário-geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), promotor de Justiça Celso Jerônimo de Souza.

O parlamentar salientou que, assim como das outras vezes em que esteve na Instituição, a intenção era manter e fortalecer as relações institucionais entre o Poder Legislativo e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

“Na verdade é uma visita institucional do Poder Legislativo em que queremos parabenizar o Dr. Oswaldo pela forma como vem conduzindo o Ministério Público Estadual, que é uma instituição que tem prestado relevantes serviços à sociedade acreana, sempre atuando com dedicação, empenho e compromisso social”, destacou.

O procurador-geral entregou ao presidente da Aleac um kit com todas as edições da Revista MPAC. Ao agradecer pela visita, ressaltou as parcerias entre as duas instituições e relembrou o apoio recebido na aprovação de matérias de interesse do Ministério Público, assim como na execução de projetos.

“É importante destacar que a Assembleia Legislativa tem dado a sua contribuição para o fortalecimento do nosso trabalho, mediante o aperfeiçoamento da nossa legislação, e da mesma forma, o Ministério Público tem buscado cooperar com as ações do Poder Legislativo em prol da sociedade. Essa união entre as instituições é muito importante, pois fortalece os resultados em prol do cidadão”, ressaltou.