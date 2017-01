PM frustra roubo e apreende drogas e armas no Defesa Civil

A ação policial que culminou na prisão de Jorge Nilson Oliveira de Souza, de 23 anos, Felipe Santos Duarte, de 30 anos, e três menores na noite dessa quarta-feira, 04, iniciou depois da guarnição militar avistar a ocorrência de roubo, durante patrulhamento na rua Juarez Távora, no bairro Tancredo Neves.

De acordo com os policiais, o princípio da ocorrência aconteceu após avistarem duas motos saindo de forma brusca e acelerada de uma rua, momento em que as vitimas acenaram com a mão e apontaram para os motoqueiros dizendo que acabaram de cometer um roubo. Os militares, de imediato, iniciaram o acompanhamento aos agentes pelas ruas do bairro Defesa Civil, onde na rua Mário Maia um dos agentes foi interceptado e preso com uma moto roubada, portando um revólver calibre 38; o outro conseguiu se evadir.

Durante a ocorrência, informações levaram os militares a prender o autor evadido e apreender drogas e armas de fogo.

Segundo denúncias, o agente evadido morava próximo ao antigo Box da PM, no bairro Tancredo Neves. Com base nesses informes, a guarnição foi averiguar a residência onde o autor estaria possivelmente homiziado.

Após a realização do cerco policial, o agente foi preso juntamente com três menores e, após buscas, foi encontrado um rifle, um revólver e cinco pacotes de cocaína, 17 pacotes de pasta base de cocaína, além de outros pertences supostamente oriundos de crime no interior da residência.

Os autores, juntamente com os objetos dos crimes, foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla). Já os menores envolvidos, foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.