Governo convoca para Curso de Formação para Oficiais

Foi publicado no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, 5, os editais com a convocação para a matrícula no Curso de Formação dos concursos públicos para Oficiais da Polícia Militar (PM/AC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Os candidatos convocados poderão realizar a matrícula até o dia 16 de janeiro de 2017. Os candidatos da PM/AC devem comparecer na Diretoria de Ensino da PM, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira (Ciesps), sediado na BR 364, Km 2, Rio Branco, das 7 às 13 horas.

Os candidatos do Corpo de Bombeiros devem comparecer no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, situado na Estrada da Usina, n° 669, Bairro Morada do Sol, Rio Branco, das 8 às 14 horas.

A convocação com cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato por ordem de classificação e nota, os requisitos para a matrícula, bem como a documentação que precisa ser apresentada estão disponíveis nos editais.

Edital Concurso Polícia Militar do Acre

Edital Concurso Corpo de Bombeiros Militar do Acre

Os candidatos que desejarem obter mais informações referentes ao concurso da PM/AC podem entrar em contato com a instituição, por meio do telefone (68) 3213-1905. Já os candidatos do concurso do Corpo de Bombeiros poderão obter informações junta a instituição no telefone (68) 3215-4700.

Também é possível obter informações de ambos os concursos com a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA), no telefone (68) 3215-4031 ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br