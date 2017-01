Embrapa do Acre desenvolve novas tecnologias para manejo de pastagem

A região da Amazônia convive com a infestação de uma praga conhecida em alguns locais por capim-navalha, capim-duro, navalhão, capim-cabeçudo ou tiririca. O capim-navalha invade as áreas onde o pasto está enfraquecido. O gado não come este tipo de capim, que cresce muito rápido e acaba tomando conta das pastagens.

Para ajudar no controle e combate dessa praga, sem danificar os pastos, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), desenvolveu duas tecnologias seletivas: a Enxada Química e a Roçadeira Campo Limpo.

Em entrevista, o pesquisador da Embrapa no Acre, Carlos Maurício Andrade, explicou como funciona o modelo tratorizado, chamado de Roçadeira Campo Limpo.

“Existe o modelo manual e o modelo tratorizado, para ser utilizado em áreas maiores, em que você prepara uma calda com herbicida e essa calda é aplicada de forma dirigida no capim navalha. Então ela exige um manejo prévio dessa área, para rebaixar o pasto e deixar o capim navalha mais alto . Então essa corda umidecida com a calda do herbicida passa molhando as folhas, somente do capim navalha”, relatou.

Já a Enxada Química é o modelo manual e pode ser feita pelo próprio agricultor, como destacou Carlos Maurício. “A enxada química manual é um equipamento muito simples, feito com cano de PVC e corda. Em algumas regiões, o pessoal faz isso artesanalmente e utiliza para pequenas áreas”.