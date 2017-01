Polícia Civil do Amazonas afirma ter identificado líderes de rebelião

A Polícia Civil Amazonas identificou sete detentos como possíveis líderes da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ação que teve início dia 1º de janeiro, durou mais de 17 horas e resultou na morte de 56 presos. O delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), afirmou que a espinha dorsal da ação foi identificada. O delegado explica como a polícia chegou aos nomes.

“Nós temos uma espinha dorsal já identificada. Ouvimos até agora cerca de 20 pessoas. Estamos inclusive nesse momento coletando novos depoimentos. No bojo desses depoimentos, vários nomes apareceram. Cerca de seis, sete, oito nomes, aparecem de maneria consistente. O que nos leva a participação dessas pessoas no evento criminoso. Por isso que a gente fala que já tem uma espinha dorsal de certa forma identificada. Precisando aí, capilarizar essas informações e robustecer a suspeição dessas pessoas”.

Segundo a Polícia Civil, os detentos identificados terão a identidade preservada para não atrapalhar as investigações. Eles seriam da facção Família do Norte, como destaca Ivo Martins. “A gente sabe que eles tem influencia. A gente não sabe qual é o nível de ocupação deles dentro dessa hierarquia dessa facção. Tendo em vista que o grande comando, o que eles chamam de pilares já não está mais aqui. Foram recolhidos a presidios federais. Mas eles participam sim de uma facção que acabou atingindo a outra”.

A Polícia também investiga como os presos tiveram acesso às armas.

De acordo com o último boletim da Secretaria e Segurança Pública, divulgado nesta tarde, 14 corpos dos 60 mortos foram liberados. No total, os corpos de 38 vítimas já foram identificadas pelo IML já identificou 38 vítimas. A juíza federal Marília Gurgel deu 72 horas para que o governo do Amazonas se justifique sobre que medidas está adotando para garantir o cumprimento da Lei de Execuções Penais e dos Direitos Humanos.

A ação foi movida pela seccional do Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM).

