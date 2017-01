Governo doa terreno para Hospital do Câncer de Barretos

Mais um avanço para a saúde acreana: o governador Tião Viana efetivou a doação do terreno para a construção do Hospital do Câncer de Barretos em Rio Branco, nesta quinta-feira, 5. Os serviços de terraplanagem serão iniciados e a unidade deve entrar em funcionamento no início de 2018.

O método do Hospital de Barretos, que tem unidades também em outras cidades brasileiras como Juazeiro (BA) e Porto Velho (RO), é conhecido pela eficiência na redução de até 95% dos casos de câncer que matam.

No Acre, o recurso para a implantação da unidade oncológica é fruto de acordo entre o governo do Estado, a direção do hospital e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

O hospital, que será construído na Estrada do Amapá (ao lado da sede do Corpo de Bombeiros), garante um tratamento avançado do câncer antes mesmo da progressão da doença.

“Não é só uma unidade de saúde, mais um ponto de referência onde vamos, por meio de parceria, fazer as instalações do hospital. Acreditamos que isso vai trazer uma realidade viva e concreta para aquelas pessoas que precisam ser tratadas de câncer. A resolutividade comprovada é de que mais de 90% dos casos tratados em Barretos alcançam a cura”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Júnior.

Segundo a Sesacre, mais de 90 mil mulheres precisam fazer tratamento de câncer em todo o estado, e a implantação da unidade oncológica garantirá mais efetividade nesses tratamentos, segundo garante o diretor-geral do Hospital de Barretos, Henrique Prata.

“Vamos diminuir a incidência de câncer avançado no estado. Esse projeto foi bem acolhido pelo governador, que teve sensibilidade e encontrou um local adequado, próximo à estação rodoviária, garantindo o acesso fácil às pessoas que vêm de outras cidades. O atendimento é 100% pelo SUS Sistema Único de Saúde e vai favorecer grandemente todo o estado”, destacou o diretor.

A construção da unidade oncológica

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) irá executar todos os serviços de terraplanagem.

“Vamos fazer a terraplanagem de todo o terreno e realizar os aterros necessários, a fim de entregá-lo em condições plenas para a construção do hospital”, afirmou o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas em exercício, Leonardo Neder, disse que fará o acompanhamento das obras. “Esse é um trabalho do próprio gabinete do governador na intermediação com o instituto, que vai implantar e administrar o equipamento focado em oncologia por meio dos órgãos de assessoramento do Estado. A Seop auxilia na definição do terreno e no apoio à elaboração do projeto e ao acompanhamento da obra”, explicou o gestor.