Coluna Bom Dia

Educação

A prefeitura da Capital dá um grande salto de qualidade na Educação e ainda uma ótima notícia para quem esperava o ansiado emprego. Mais de mil professores, todos aprovados no concurso realizado em 2016, estão sendo contratados agora, para começar a dar aulas já no dia seis de março, início do ano letivo.

Mais 300

E mais 300 deverão ser selecionados de forma provisória, em um processo simplificado. Em tempos de crise, de arrocho, de pacotes fiscais, a prefeitura mostra que o investimento em Educação é e deve continuar a ser prioritário. É a porta do futuro.

Afinados

No anúncio das contratações, ontem, a demonstração de uma equipe afinada: o prefeito Marcus Alexandre, a vice, educadora, Socorro Neri e o secretário Márcio Batista. Dessa trinca virão mais notícias boas.

Creches

Em doze anos, a prefeitura da Capital saltou de 300 para 4 mil alunos nas creches e pré-escolas. Um número impressionante, ou seja, quase dobrou de ano a ano.

Qualidade

Mais que a quantidade de alunos, passando de 16 mil para 25 mil na rede municipal, o grande diferencial é a qualidade do Ensino, reconhecido pelo MEC, registrado nos índices do IDEB. É uma área em que Marcus Alexandre pode dizer que está fazendo a diferença, com o auxílio de uma equipe esforçada e competente.

Contratações

Enquanto prefeituras só falam em demissões, em restrições, a decisão da Capital de investir em professores é mais que louvável. Corta-se na estrutura administrativa para sobrar recursos para a Educação.

Presos

Um preso no Acre custa R$ 2,7 mil. São quase três salários mínimos. Muitos detentos, se recebessem esse salário todo mês, poderiam até desistir da vida de crimes. É uma das distorções do sistema. Claro que esse dinheiro não é investido todo no preso, que diretamente fica com migalhas.

Destinação

A verba do preso vai para manutenção de presídios, pagamento de agentes penitenciários, alimentação, armas, equipamentos, viaturas, uma parafernália e infraestrutura que acaba por ser inócua, já que não recupera ninguém e nem impede a volta ao crime.

Pior

Os estados que adotaram a terceirização ou privatização (ou parceria) estão em situação ainda mais lamentável. No Amazonas, o dinheiro acabou virando propina, “doação eleitoral”. Ou seja, roubam do preso. Deve ser a aplicação do ditado de que quem rouba ladrão tem cem anos de perdão.

Caminhos

O caminho para a crise é repensar o sistema penitenciário e o encarceramento maciço. Não dos presos perigosos, mas dos primários. A coluna acredita na utopia de transformar presídios em escolas, em áreas profissionalizantes. Há experiências muito bem sucedidas aqui mesmo no Brasil.

Reunião

A experiente desembargadora Eva Evangelista, decana do TJ, representou a corte acreana na reunião com a ministra Carmem Lúcia, ontem, em Manaus. A situação é grave em todos os estados da Região Norte.

Mortos

O Acre teve sete mortos em presídios em 2016. É um número alto, embora possa ser relativizado com a informação de que um preso morreu a cada dia nos cárceres do país. Fruto da guerra insana das quadrilhas e facções.

Tímida

A resposta do Governo Federal foi, como sempre, tímida: R$ 1,8 bilhão para novas penitenciárias. Não dá um estádio da Copa de 2014.

Infiltração

A facção FDN manteve um time de futebol da primeira divisão do Amazonas e tinha planos de eleger deputados e prefeitos no Estado. Não se sabe se conseguiu o intento. O time era temido pelos adversários.

Piada

Faz lembrar aquela piada: o time devia ser bom, pois os seus jogadores viviam concentrados na penitenciária…

Plano

O prefeito Marcus Alexandre assina hoje o novo Plano Diretor de Rio Branco, elaborado com a ampla discussão e participação de todos os setores da sociedade. Um projeto importante, que atualiza o planejamento urbano da Capital.

Mais cedo

Uma inocente e bem humorada brincadeira é feita com o competente secretário municipal de Finanças, Marcelo Macedo. No afã de fazer a coisa certa, ele por vezes precisa de tempo para analisar as propostas e as liberações. É o que basta para o prefeito – e só ele pode – chamar o auxiliar de “mais cedo”, como um apelo à pressa.

Lá e cá

Lá em São Paulo, o prefeito Dória baixou uma norma que vai multar o secretário ou assessor que se atrasar para as solenidades. Para cada atraso, vem um desconto de R$ 200 no salário. Se a moda pega por aqui…

Rasteira

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, prova que entende de política. Na eleição da Mesa da Câmara, em minoria, ela conseguiu cooptar um vereador do PMDB, que acabou assumindo a presidência, mas aliado à prefeita. Coisa de quem conhece o terreno em que pisa.

Viagem

O governador Tião Viana embarcou para os Estados Unidos, onde descansa e faz contatos acertados em sua visita anterior. Vai passar pela Califórnia, reduto democrata e anti-Trump. Será que Tião Viana vai à posse do Trump no dia 20?

Assume

Enquanto isso, a vice-governadora Nazareth Lambert assume interinamente o comando do Estado, afinada com as ideias e propostas do titular.

NAT-Jus

Por meio de portaria, a desembargadora-presidente do TJAC, Cezarinete Angelim, instituiu, no âmbito do Poder Judiciário acreano, o Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (NAT-Jus). Aumento das demandas, impactando o orçamento público, e maior qualificação nas decisões motivaram a medida.

Só com parecer

Com esse ato, a partir de agora, todas as ações judiciais distribuídas perante o Poder Judiciário estadual, em que se demanda prestações de saúde em face do Sistema Único de Saúde, deverá haver parecer técnico do NAT-Jus.

Remédios

Trocando em miúdos, o NAT-Jus fornecerá subsídios nos procedimentos que envolvam a prestação de serviços públicos de Saúde, como fornecimento de medicamentos, exames, leitos em UTI’s e outros.

Julgar mais

Na reunião ontem com presidentes de TJ’s, em Manaus, Cármen Lúcia ouviu relatos sobre a situação de cada Estado, pediu esforços para julgamento de presos provisórios e informou que em 30 dias o CNJ deverá concluir um relatório sobre a unidade onde aconteceu o massacre nesta semana, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim.

Licença-prêmio

Alegando desvio de finalidade, o prefeito de Manoel Urbano, Altanízio Sá, anulou as concessões de licença-prêmio aos servidores públicos municipais que obtiveram este benefício durante os três meses anteriores ao término do mandato de seu antecessor, Ale Anute.

Cumpra-se

A ordem de Altanízio Sá é para os empregados públicos do município fazerem suas apresentações nas respectivas secretarias, no prazo de 24 horas, sob pena de caracterizar abandono de emprego.

Suficiente

O valor do salário mínimo tido como “suficiente” de dezembro caiu em relação a novembro, R$ 3.940,41, e foi o mais baixo desde maio, de R$ 3.777,93. Apesar disso, o valor é um sonho. A maioria vive com os oitocentos e poucos reais que é o salário mínimo da realidade do brasileiro.

Contrata-se

Trabalho não vai faltar. A Prefeitura de Rio Branco vai contratar mais de 1.000 professores e o Governo do Estado já confirmou concurso para centenas de policiais. Aqui não tem desemprego, pelo jeito.

Coordenador

Marcus Patrick é o novo coordenador-executivo da Amac para o período de 2 a 31 de janeiro, quando então poderá ser substituído por outra pessoa. A nomeação de Marcus está publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 4.

Pífio

Acre, Roraima, Amapá, Tocantins e Rondônia juntos respondem por 1,07% de tudo o que a sociedade brasileira paga em tributos. Pífio.

Relações

Combater o crime organizado passa por uma complexa teia de explosivas relações, mais elaboradas e diabólicas que as dos radicais terroristas da Ásia. Senão vejamos: presidiários ligados à organização criminosa Família do Norte pagavam R$ 200 mil para obter prisão domiciliar no Amazonas. Apenas nesse bolo podem se incluir advogados, juízes, médicos, promotores…

Traquinagens

Uma vez traquina sempre traquina. Hildebrando Pascoal desobedeceu às regras da prisão domiciliar e voltou ao fechado. Dizem que vai demorar para aparecer outra oportunidade igual…

Internado

Assim que soube que deveria voltar para a penitenciária, o ex-coronel passou mal, teve crise hipertensiva e voltou a ser internado na Santa Casa. Melhor lá que na cela… É que ele havia se dado alta médica, alegando estar bem…