Catador de latinha é assassinado com quatro tiros

O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira, 5, na rua São Sebastião, bairro Nova Estação, em frente ao Colégio São Francisco de Assis, por volta das 22 horas e 30 minutos.

A vítima, o catador de latinhas Jedilson Batista Silva, estava caminhando pela rua em busca de latas secas, com outro homem que não foi identificado, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e efetuaram vários disparos contra o catador.

Segundo foi apurado no local, a vítima teria achado drogas de um traficante da área e teria ficado com ela, quando o traficante descobriu quem tinha achado a droga dele mandou matá-lo. O outro homem que estava com a vítima não sofreu nada, eles queriam apenas o Jedilson.

De acordo com moradores do local, eles chegaram a ouvir cerca de quatro tiros.

A vítima morreu na hora. A viatura 01 do SAMU ainda foi acionada, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o IML de Rio Branco.

Selmo Melo