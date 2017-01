PMs doam prêmio da Mega da Virada à menina doente

Um grupo de 210 pessoas, entre elas policiais militares, que ganharam um dos prêmios da Mega da Virada, sorteado no último dia 31, tomaram uma decisão inusitada, mas cheia de generosidade e solidariedade. Eles doaram o valor para a família de uma garota que precisa fazer uma cirurgia no intestino.

De acordo com informações do UOL, Isabela Diringer, de 12 anos, recebeu o presente, no valor de R$ 3 mil e com isso vai poder viajar para a Inglaterra, onde será feita a intervenção cirúrgica.

A família da garota, que é de Santo André, cidade do ABC paulista, faz uma campanha de arrecadação para pagar os custos da viagem até o país europeu. O valor necessário é de R$ 500 mil, no entanto, ainda faltam R$ 170.000,00.

Segundo um dos participantes do bolão, vencedor de uma das quadras, todos os anos, eles fazem a aposta conjunta e este ano, ao constatarem o ganho da quadra, decidiram fazer a doação do total vencido.

A garota é portadora de gastroesquise, uma malformação que faz com que o intestino se desenvolva para fora do corpo. Com informações do UOL