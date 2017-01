Juiz impede vereador concorrer à presidência da Câmara em Plácido

A Justiça do Acre impediu o vereador Aldenisio Mourão Ferreira de concorrer à presidência da Câmara de Vereadores de Plácido de Castro por ele ter infringido norma interna, ao ter se candidatado em duas chapas.

Na decisão, publicada na edição desta quinta-feira, 5, dp Diário da Justiça Eletrônico (DJE), o juiz de Direito Luis Pinto verificou que havia no caso a fumaça do bom direito, por causa da “violação de expressa disposição em lei”, quando o vereador Aldenisio participou como candidato “em mais de uma chapa concorrente à mesa diretora da Câmara dos Vereadores”, e o perigo da demora em função do dia nova eleição da mesa diretora ter sido no mesmo dia no qual o Mandado de Segurança foi impetrado e a medida foi deferida.

O impetrante do mandado, vereador Denys Ferreira, requereu que a liminar proibisse o vereador Aldenisio Mourão Ferreira de se inscrever em chapa para participar da eleição da mesa diretora da casa, argumentando que o vereador Aldenisio não observou o Regimento Interno da referida Câmara.

No pedido inicial, é declarado que este impetrado se inscreveu em uma chapa, e posteriormente colocou seu nome em outra, e isso estaria em desacordo com a norma regimental, que dispõe que “vereador somente poderá participar de uma chapa, e, uma vez inscrito, mesmo em caso de desistência não poderá inscrever-se em outra chapa”.