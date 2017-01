Neste início do ano, shopping da Capital realiza liquidações

O shopping de Rio Branco está promovendo ações de promoções e descontos para renovar os estoques de produtos e vender itens restantes do ano anterior. A ação, que é tradicional no comércio, nos primeiros dias de um novo ano, além de descontos, sugere muitas outras atrações.

A Damyller do Via Verde Shopping anuncia uma superpromoção: Tag Vermelho!! Peças selecionadas com até 50% de desconto.

Cinema é programação garantida no Via Verde Shopping, neste final de semana. Os amantes de filmes vão poder assistir à animação “Moana – Um Mar de Aventuras”, à comédia “Minha Mãe é Uma Peça 2” e “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta”.

O anúncio da chegada de uma franquia norte-americana de muita expressão no comércio mundial ao solo acreano, a Burger King, é mais um incentivo a uma visita ao shopping.