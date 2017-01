Setor agropecuário do Acre terá novos investimentos

O governador Tião Viana se reuniu na tarde desta quinta-feira, 5, com o superintendente do Banco do Brasil no Acre, Paulo Amaral. Eles conversaram sobre um trabalho em conjunto entre o Estado e o banco para novos investimentos nas cadeias produtivas do Acre durante 2017.

“A essência é justamente essa: estamos com todos os setores do banco realizando um estudo de onde podemos investir, principalmente com a liberação de linhas de crédito para os setores que compõem as cadeias produtivas do Acre”, conta Paulo Amaral.

Ainda segundo o superintendente, esse estudo conta com o apoio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof) e da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (Sedens).

Tião Viana pediu para que o banco priorize projetos voltados à piscicultura, suinocultura, avicultura, produção de grãos e frutas, além da agricultura familiar. O superintendente garantiu que não há limites de investimentos para este ano e que tudo depende das potencialidades da região.