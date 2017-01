4º BIS troca de comando no Acre dia 12 de janeiro

O 4º Batalhão de Infantaria realizará dia 12 de janeiro de 2017 às 18h30, a Passagem de Comando do Comando de Fronteira Acre. O Tenente Coronel Armindo Nunes de Medeiros Júnior passará o comando para o Coronel Wellington Valone Barbosa, após dois anos e um mês a frente do Batalhão Plácido de Castro, sede do 4º BIS e do Comando de Fronteira.

A programação terá início com a inauguração da foto oficial do TC Medeiros Júnior, na galeria dos antigos comandantes, seguida da solenidade propriamente dita. A cerimônia marca a transição de Comando do Batalhão Plácido de Castro. Estarão presentes autoridades civis, militares e estrangeiras.