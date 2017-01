Plano Nacional de Segurança Pública implantará núcleo de inteligência no Acre

Cada unidade da federação passará a ter um núcleo integrado de inteligência formado pelas polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil e por integrantes do Sistema Penitenciário. A criação desse grupo é parte das medidas que serão implementadas pelo novo Plano Nacional de Segurança Pública.

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, apresentou o plano nesta quinta-feira (5). Segundo ele, o grupo vai captar e compartilhar informações entre si para uma atuação mais precisa e eficaz contra o crime organizado.

“Esse grupo vai indicar quais os melhores momentos e locais para as operações”, afirmou durante entrevista à imprensa. “Esse núcleo será importantíssimo para o País”, disse. No Rio de Janeiro e em São Paulo, explicou o ministro, esses grupos já estão em operação.

Moraes relatou ainda que o governo vai agir em parceria com as Forças Armadas na realização e apoio de algumas operações. “Principalmente na Região Amazônica, onde há dificuldade de locomoção”, relatou.

Uso de satélite

O Ministério da Defesa também terá participação no plano com várias ações. Entre elas, o lançamento de um satélite construído por Brasil e França vai prover internet de banda larga para todo o País, com um feixe destinado exclusivamente para o Ministério da Defesa, o que vai permitir coordenar e operacionalizar as ações em área de fronteira.