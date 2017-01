Rio Juruá apresenta vazante nas últimas 24 horas

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá apresentou vazante nas últimas 24 horas, registrando a marca de 11 metros na manhã desta sexta-feira, 6, segundo medição do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Com 11,80 metros o rio alcança a cota de transbordamento. Mas as famílias que residem em áreas alagadiças só são atingidas e removidas do local quando o manancial atinge a sua cota de transbordamento, que é de 13 metros.

O monitoramento do Rio Juruá é realizado diariamente pelo Corpo de Bombeiros. Desde novembro do ano passado, o governo do Estado, por meio da Comissão de Gestão de Riscos Ambientais, traça a realização de ações preventivas e emergenciais em caso de alagação.

Em decorrência da mudança da gestão da prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Plano de Contingência do município teve que ser revisto e deve ser concluído neste sábado, 7.