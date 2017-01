Sai classificação do concurso para perito da Polícia Civil

O governo do Estado, por meio das secretarias de Gestão Administrativa (SGA) e Polícia Civil (SEPC), publicou no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira, 6, a classificação da 1ª e 2ª fases do concurso público para perito criminal e perito médico-legista da Polícia Civil.

A classificação final com o número de inscrição, nome do candidato por ordem de classificação e a nota final estão disponíveis no edital.

Os candidatos que desejarem obter mais informações referentes a este concurso devem entrar em contato com a SGA por meio do telefone (68) 3215-4031 ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.