EMURB passa a funcionar em novo endereço

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) tem novo endereço: na Rua Rio de Janeiro, 1.292, Abrão Alab, altos do Banco do Brasil, onde já funcionou o DEPASA. No local, além da presidência, também funciona as diretorias administrativa, financeira e técnica, os setores de contabilidade, tesouraria, recursos humanos, assessorias jurídica, de licitação e articulação comunitária.

Nesta sexta feira, 6, o prefeito Marcus Alexandre e a vice-prefeita Socorro Neri estiveram na nova sede para conhecer as dependências da Empresa. Na visita, o prefeito ressaltou a importância da EMURB, “que é responsável por todas as ações de urbanização, manutenção e melhoria da malha viária da cidade. A EMURB tem grande importância na nossa gestão e será fortalecida”.

Uma das novidades da EMURB na gestão de Marcus Alexandre é a criação do setor de articulação comunitária, que atende moradores e lideranças de bairros por meio das Associações de Moradores. A responsável pelo setor, Valmicléia Serra, explica que os moradores ou os presidentes das associações de moradores acionam o setor e ela vai aos bairros verificar cada situação, faz relatório com fotografias e o encaminha para a diretoria técnica, que providencia o serviço necessário. O setor funciona como uma ponte entre os bairros e os serviços da EMURB. Outro setor movimentado da EMURB é o de ramais, que em 2016 abriu e melhorou mais de 300 quilômetros de ramais, somente da região da Estrada Transacreana.

À frente da Empresa Municipal de Urbanização desde outubro de 2016, o diretor-presidente Edson Rigaud Viana Neto, procurador de carreira do Município, afirmou que o quadro de funcionários que atua no serviço fim da empresa deverá ser ampliado. Fortalecendo, assim, as ações da EMURB para os próximos anos. “A determinação do prefeito de é que nossa prioridade seja o trabalho nos corredores de ônibus, acessos dos bairros e o bom atendimento ao público que nos demanda por meio das Associações de Moradores”.

Continua funcionando na EMURB do Distrito Industrial toda a parte operacional da empresa. A intenção do prefeito Marcus Alexandre é unir em um único espaço a administração e o pessoal operacional.

Novo presidente

Edson Rigaud é Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, com Especialização em Direito Público e Direito Tributário e atualmente faz Especialização em Direito Eleitoral. Foi Procurador Regional da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, de 2008 a 2009. É procurador do Município desde 2009, onde assumiu a Diretoria da Procuradoria Tributária. De 2014 a 2015 foi presidente da Associação de Procuradores do Município de Rio Branco, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Politico – ABRADEP.