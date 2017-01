Ferramentas tecnológicas vão fortalecer monitoramento nos municípios fronteiriços do Acre

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou nesta quinta-feira (5) que o governo irá investir R$ 450 milhões para a realização do monitoramento de fronteiras. O anúncio foi feito após reunião do núcleo institucional do governo comandada mais cedo pelo presidente Michel Temer.

— Vamos dobrar os recursos que foram expedidos no ano anterior. Vamos adquirir ferramentas tecnológicas, como radares móveis e sensores.

Segundo ele, também será mantida a operação Ágata, por tempo indeterminado. A operação integra o PEF (Plano Estratégico de Fronteiras) do governo federal, criado para prevenir e reprimir a ação de criminosos na fronteira do Brasil com dez países sul-americanos.

Desde 2011, o EMCFA (Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas) coordena uma ação de grande escala com o objetivo de fortalecer a segurança dos quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil.

Ao longo da operação, militares da Marinha do Exército e da Força Aérea Brasileira realizam missões táticas destinadas a coibir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, imigração e garimpo ilegais.

“A operação Ágata será contínua, não vai ter um período só. Vamos atuar de forma imprevisível, operação vai explorar o elemento surpresa”, ressaltou.

Plano

Antes das declarações de Jungmann, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, detalhou as principais ações que deverão integrar o plano nacional de segurança pública elaborado pela equipe do governo.

Inicialmente, o anúncio do plano estava previsto para ocorrer apenas no final deste mês, mas após os desdobramentos do massacre ocorrido em Manaus no último domingo, a cúpula do governo decidiu antecipar a divulgação das propostas.

Segundo Moraes, o plano terá três eixos centrais.

— O primeiro objetivo do plano é reduzir homicídios dolosos e de violência contra mulher. O segundo é o combate integrado à criminalidade. E o terceiro é a racionalização e modernização do sistema penitenciário.