Nigeriano morre ao consumir genérico do Viagra e ter superereção

Um homem de cerca de 30 anos morreu ao sofrer uma “superereção” após uma overdose de um genérico do medicamento Viagra. O episódio ocorreu em uma suíte de hotel no estado de Delta, na Nigéria. De acordo com a imprensa local, ele comprou a droga para impressionar uma namorada nova.

As pílulas eram da marca Manpower. O nigeriano, não identificado, as adquiriu no mercado ilegal, de acordo com o jornal. O homem era casado e deixou três filhos.

“Depois de fazer sexo por um longo período e não conseguir ejacular, ele deve ter morrido em decorrência da prolongada ereção”, contou uma fonte ao site “Punch”.

A overdose de medicamentos para ereção pode provocar dor e danificar o pênis permanentemente, de acordo com especialistas. Outros efeitos incluem dores de cabeça, náuseas, dores musculares, no estômago, afetar a visão e, em casos extremos, ataques cardíacos e derrames. Com informações O Dia.