O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para março as eleições de municípios onde os prefeitos eleitos em 2016 não puderam assumir o mandatos.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, mais de 200 cidades do país devem ter eleições novamente.

Segundo novas regras do TSE, quando o candidato vencedor tem registro cassado por irregularidades de campanha, novas eleições são convocadas. Até 2015, o segundo colocado no pleito assumia o mandato.