Tiroteio em aeroporto na Flórida deixa vários mortos e feridos

Um homem armado abriu fogo nesta sexta-feira (6) no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), matando várias pessoas antes de ser detido, informou o xerife do condado de Broward, onde se situa a cidade. As informações são da Agência France-Press.

“Confirmado: tiroteio no aeroporto internacional Hollywood de Fort Lauderdale, com várias pessoas mortas. Um indivíduo está sob custódia”, informou, no Twitter, o gabinete do xerife do condado de Broward.

A prefeita Barbara Sharief confirmou que há um atirador sob custódia e que o motivo do ataque ainda é desconhecido.

Mais cedo, imagens de TV mostraram passageiros correndo para se proteger e outros reunidos na pista, enquanto a emissora NBC noticiou que uma pessoa havia sido morta, segundo autoridades do condado de Broward. Emissoras de TV relataram que o homem armado foi levado sob custódia.

A Polícia informou ter emitido o alerta às 12h locais (16h de Brasília). O aeroporto, localizado no sudeste dos Estados Unidos, é visitado por turistas que fazem cruzeiros ou visitam países do Caribe.

“Um incidente está em curso no setor de retirada de bagagens do Terminal 2″, confirmou o aeroporto no Twitter.

O ex-porta-voz da Casa Branca Ari Fleischer também tuitou: “Estou no aeroporto de Ft. Lauderdale. Tiros foram disparados. Todo mundo está correndo”. Em outro tuíte, ele citou a polícia para informar que havia um atirador e cinco vítimas no incidente.